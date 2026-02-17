Риелтор Бендриков рассказал о росте цены аренды из-за постов в социальных сетях

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что арендодатели могут повышать плату за квартиру, ориентируясь на публикации жильцов в соцсетях. По его словам, демонстрация достатка нередко становится поводом для пересмотра условий договора, сообщает Life.ru .

Бендриков отметил, что владельцы жилья иногда «считают чужие деньги» и, увидев отпуск или дорогие покупки арендатора, решают, что ставка занижена. Хотя цена обычно фиксируется на срок договора, человеческий фактор влияет на решения собственников.

«Если цена уже рыночная, попытка поднять ее за новую машину арендатора приведет к тому, что жилец просто съедет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что на насыщенном рынке найти другое жилье несложно. Стандартный договор позволяет предупредить о выезде за 30 дней, вернуть депозит и сменить квартиру.

Особенно рискуют те, кто снимает жилье ниже рынка. Если квартира сдается за 35 тысяч рублей при реальной стоимости 55 тысяч, владелец при продлении договора может резко повысить цену до рыночной, понимая, что арендатор платежеспособен.

Эксперт напомнил, что большинство договоров заключают на 11 месяцев, чтобы не регистрировать обременение в Росреестре. По окончании срока собственник вправе пересмотреть условия, а арендатор — сменить жилье.

В январе аренда трехкомнатных квартир подешевела на 3,9%, в Москве — на 5,8% до 147 тысяч рублей в месяц.

