Реконструкция старейшего хлебопекарного предприятия завершена в Егорьевске

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проверки выдал заключение о соответствии проектной документации реконструированного «Егорьевского хлебокомбината». Застройщик может приступить к подготовке комплекта документов для ввода объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе реконструкции производственный цех оснастили современной энергоемкой печью. Новая печь предназначена для выпекания всех видов хлеба и хлебобулочных изделий, работа агрегата полностью автоматизирована. Ожидаемая производственная мощность — до 700 килограммов продукции в час.

Хлебокомбинат работает с 1936 года. Сейчас это современное предприятие, выпускающее хлебобулочные и кондитерские изделия — от свежего хлеба до печенья и пряников. Вся продукция изготавливается в соответствии со строгими стандартами, поэтому ее любят покупатели.

Реализовать проект реконструкции застройщику помогли специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.