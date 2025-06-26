Расселение аварийного жилья в Коломне обсудили в Мособлдуме

В ходе мероприятия своим опытом расселения граждан из аварийного жилья представили главы пяти городских округов Подмосковья, в том числе глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Сейчас продолжается расселение домов, признанных аварийными, до 1 апреля 2025 года. Порядка 800 тыс. кв. м будет расселяться, в которых проживает почти 50 тыс. наших жителей. На этот год объем финансирования по госпрограмме на расселение граждан из аварийного жилья превышает 24 млрд рублей. Это средства областного и местных бюджетов», — сказал Олег Рожнов.

На сегодняшний день в городском округе Коломна из 1846 многоквартирных жилых домов общей площадью 6,5 млн кв. м — свыше 60% составляют дома старше 50 лет, 18% — старше 75 лет. Все эти дома находятся не в аварийном, но ветхом состоянии.

«По нашей оценке 35% домов жилого фонда подлежат в ближайшее время признанию их аварийными. И введение дополнительного механизма по переселению в форме выдачи сертификатов ускорит реализацию данной программы. Если в программе 2019–2024 годов на территории Коломны было расселено 5 МКД, то программой до 2029 года предусмотрено расселение более 50 домов общей площадью 36 тыс. кв. м. Программа увеличена практически в 2,5 раза. Мы определили себе ряд мероприятий, которые позволят нам её реализовать. За счет нового жилищного строительства и строительства в рамках комплексного развития территории. Так, в ближайшие годы будет построено порядка 30 тыс. кв. м жилья», — отметил Гречищев.

Он подчеркнул, что в округе до 2029 года планируется выдать сертификаты на 28 тыс. кв. м, что составляет 90% от всего объёма переселяемого фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.