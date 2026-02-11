Путин поручил помочь многодетным с погашением ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450 тыс. рублей, сообщается на сайте Кремля.

«… рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки, осуществляемых путем полного или частичного погашения за счет государства обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу (в размере не более 450 тысяч рублей) в случае рождения четвертого и последующих детей», — говорится в документе.

Отмечается, что срок выполнения до июня 2026 года.

Ранее эксперт по недвижимости Инна Семко сообщила, что заемщики чаще выбирают более короткие сроки ипотеки при покупке вторичного жилья из-за высоких ставок и значительной переплаты, в то время как на первичном рынке кредиты берут на более длительный срок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.