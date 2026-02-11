Эксперт объяснила, почему ипотеку на вторичное жилье гасят быстрее

Эксперт по недвижимости Инна Семко сообщила, что заемщики чаще выбирают более короткие сроки ипотеки при покупке вторичного жилья из-за высоких ставок и значительной переплаты, в то время как на первичном рынке кредиты берут на более длительный срок, сообщает АБН24 .

По словам Семко, при покупке квартиры на вторичном рынке под 13% годовых заемщики предпочитают сокращать срок кредита, чтобы снизить переплату по процентам. Например, при кредите на 6 млн рублей на 30 лет ежемесячный платеж составит около 66 300 рублей, а переплата — 17,7 млн рублей. Если сократить срок до 25 лет, платеж увеличится на 1 300 рублей, но переплата снизится до 14,2 млн рублей.

Семко отметила, что большинство заемщиков не готовы регулярно досрочно гасить ипотеку, поэтому выгоднее сразу выбрать меньший срок кредита. На первичном рынке ситуация иная: ставка по ипотеке может быть около 6% годовых. При той же сумме на 20 лет ежемесячный платеж составит 43 000 рублей, а переплата — 4,3 млн рублей. Если срок увеличить до 30 лет, платеж снизится до 35 900 рублей, а переплата вырастет до 6,9 млн рублей.

Эксперт добавила, что на первичном рынке стандартно оформляют ипотеку на 30 лет через застройщика, а альтернативные варианты редко обсуждаются. На вторичном рынке покупатели чаще консультируются с банками или брокерами и осознанно выбирают более короткие сроки.

