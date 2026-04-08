Пугачевой надоело платить за содержание замка в Грязи

Содержание особняка Пугачевой в Грязи обходится почти в 1 млн рублей в месяц

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* планируют продать замок в подмосковной деревне Грязь из-за высоких расходов на его содержание. Особняк пустует несколько лет, сообщает kp.ru .

После начала СВО семья уехала на Кипр, а дом в Подмосковье остается без хозяев. По данным издания, супруги устали оплачивать значительные ежемесячные счета.

«Они давно хотят продать замок, но из-за того, что Галкин* иноагент, сделать это не так просто. Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома», — поделились с KP.RU знакомые Пугачевой.

Владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев сообщил, что ежегодно на налог на землю и кадастр уходит около 300 тысяч рублей. Дополнительно оплачиваются отопление, электричество, системы безопасности, обслуживание бассейна, ремонт и круглосуточная охрана. Зарплата садовника составляет примерно 80 тысяч рублей в месяц.

Даже при отсутствии жильцов содержание замка обходится почти в миллион рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что Пугачева решила продать пятикомнатную квартиру в Филипповском переулке в Москве. Рыночная стоимость аналогичных апартаментов достигает 500 млн рублей.

* Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.