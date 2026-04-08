Алла Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в центре Москвы

KP.RU: жилье Пугачевой в Филипповском переулке оценивают в 500 млн рублей

Певица Алла Пугачева решила продать пятикомнатную квартиру в Филипповском переулке в Москве. Рыночная стоимость аналогичных апартаментов достигает 500 млн рублей, сообщает kp.ru .

По данным издания, объявление в открытом доступе публиковать не планируют: уже проходят закрытые показы для потенциальных покупателей.

Квартира площадью 303 квадратных метра расположена в элитном доме рядом с Арбатом, в нескольких минутах от метро «Кропоткинская». В девятиэтажном здании — 71 квартира. Окна выходят на храм Христа Спасителя. Жилье продается с дизайнерской отделкой и итальянской мебелью.

Апартаменты в 2004 году подарил Руслан Байсаров. После развода с певцом Филиппом Киркоровым артистка жила там постоянно. Ранее сообщалось, что квартиру планировали завещать внуку Дени Байсарову.

Замок в деревне Грязь также остается без хозяев. Часть особняка оформлена на детей — у них по 1/6 доли. Знакомые семьи сообщили, что продать объект сложно из-за статуса иноагента у Максима Галкина*.

Адвокат Игорь Баранов пояснил, что сам статус не запрещает сделки, но создает административные барьеры.

«С 2025 года введено требование зачислять доходы от продажи недвижимости на специальные рублевые счета, что усложняет расчеты по сделкам», — сообщил юрист.

По его словам, сделки попадают под повышенный контроль банков, что может приводить к дополнительным проверкам и задержкам платежей.

* Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ.

