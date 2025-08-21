Психолог объяснила растущую популярность дачных домов среди горожан

Жители мегаполисов все чаще приобретают дачные участки, стремясь найти убежище от городской суеты. В последние годы наблюдается заметный рост интереса россиян к загородной недвижимости. Кризисный психолог, член российского общества «Знание» Ангелина Сурина объяснила, с чем это связано.

По мнению Суриной, основной причиной такого тренда становится психологическая усталость горожан от напряженного ритма жизни. Современные дачи уже не ограничиваются функцией летнего отдыха. Многие россияне выбирают загородные дома, пригодные для круглогодичного проживания, превращая их в полноценную альтернативу городским квартирам.

Покупка дач стала набирать популярность в период пандемии коронавируса. Сурина отмечает, что именно с этого времени наблюдается увеличение интереса к покупке участков.

«Люди начали задумываться о том, что только дом и работа их больше не устраивают, как это было в советские времена. Россияне начали задумываться о качестве жизни и собственном отдыхе, то есть о психологическом комфорте, здоровье. Поэтому дача — это хорошая альтернатива для того, чтобы восстановить психическое и физическое здоровье после стрессовой жизни в городе», — рассказала Сурина в эфире радио Sputnik.