Признанная в РФ банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае

О какой именно недвижимости Блиновской в Дубае идет речь, не уточняется. Но, согласно регистрационным данным ОАЭ, у российской блогерши несколько объектов в новейших и востребованных районах Дубая.

Несмотря на то, что Блиновская признана банкротом, полностью без дохода она не останется. По закону, она имеет право на выплаты в размере прожиточного минимума, в Подмосковье это около 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что после банкротства у блогерши все равно останутся некоторые обязательства, которые нужно будет оплатить. Например, работу финансового управляющего, который будет продавать все ее активы, недвижимость, а также, возможно, ювелирные украшения.