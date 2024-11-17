Признанная в РФ банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае
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«Королева марафонов» Елена Блиновская, которую в России признали банкротом, имеет в собственности элитную недвижимость в Дубае, сообщает РИА Новости.
О какой именно недвижимости Блиновской в Дубае идет речь, не уточняется. Но, согласно регистрационным данным ОАЭ, у российской блогерши несколько объектов в новейших и востребованных районах Дубая.
Несмотря на то, что Блиновская признана банкротом, полностью без дохода она не останется. По закону, она имеет право на выплаты в размере прожиточного минимума, в Подмосковье это около 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что после банкротства у блогерши все равно останутся некоторые обязательства, которые нужно будет оплатить. Например, работу финансового управляющего, который будет продавать все ее активы, недвижимость, а также, возможно, ювелирные украшения.