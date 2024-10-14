Порядка 987 детей-сирот Подмосковья будут обеспечены жильем до конца 2024 года

В Московской области реализуются законы, направленные на обеспечение детей-сирот жильем. В 2024 году в планах обеспечить 987 детей. На эти цели предусмотрено 4,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым с 2023 года дети-сироты могут получить сертификат на приобретение жилья. Несмотря на то, что федеральным законодательством данная мера поддержки распространяется на молодых людей в возрасте от 23 лет, в Подмосковье получить сертификат могут начиная с 18-ти лет.

«Мы общались с самими ребятами, они положительно отзываются о сертификатах. По их словам, это очень удобно, можно выбрать жилье в любом округе, поближе к учебе или работе. Планируется, что из 987 детей, которые будут обеспечены жильем в этом году, 815 получат жилищные сертификаты. Уже 587 ребят получили квартиры, из них 499 — по сертификату», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как получить сертификат на жилье для детей-сирот

Заявителю, достигшему возраста 18 лет, необходимо до 15 декабря текущего года включительно подать заявление о выдаче сертификата. Подать его можно в МФЦ.

В случае если до 14 декабря текущего года заявителю еще не исполнилось 18 лет, с заявлением может обратиться его законный представитель.

Заявитель самостоятельно подбирает жилое помещение.

Жилое помещение должно находиться на территории Московской области и соответствовать следующим требованиям:

общая площадь составляет не менее 27 квадратных метров — для одиноко проживающего заявителя;

площадь, соответствующая доле заявителя в праве общей собственности, составляет не менее 27 квадратных метров — в случае если жилое помещение приобретается в общую собственность заявителя и членов его семьи (супруга (супруги) и (или) детей);

жилое помещение соответствует требованиям жилищного законодательства Российской Федерации, санитарным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым гражданам для постоянного проживания;

жилое помещение не должно располагаться в цокольном, полуподвальном этаже, а также в жилом доме, признанном непригодным для проживания, или многоквартирном доме, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

жилое помещение не находится в собственности у супруга (супруги), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев (сестер), двоюродных братьев (сестер), дедушек (бабушек), дяди (тети) заявителя.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.