Подрядчик начал капремонт Дворца детского и юношеского творчества в Лобне

В подмосковной Лобне на улице Булычева, дом 7 подрядчик приступил к капитальному ремонту Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работает команда из 16 человек, строители ведут демонтажные работы», — сообщается в материале.

Какие работы пройдут во дворце? Проектом предусмотрены ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, устройство пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения, вентиляции теплового узла. Также будет закуплена новая мебель оборудование.

Работы планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.