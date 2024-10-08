Подмосковные строители восстановили девятиэтажку в Центральном районе Мариуполя

В Центральном районе Мариуполя продолжается масштабное восстановление 9-этажного жилого дома. Специалисты выполняют весь спектр строительных задач: реконструкция и усиление конструктивных элементов зданий, установка новых окон и дверей, замена систем центрального отопления и электроснабжения, а также ремонт кровли. В настоящий момент выполняются фасадные работы. Также строители обновят системы водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Мы внимательно следим за восстановлением ключевых объектов, таких как этот жилой многоквартирный дом. Важно, чтобы жители вернулись не только в красивое современное здание, но и были уверены в качестве ремонта», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Эксперты ГБУ МО «УТНКР» в регулярном режиме совершают выезды на объект для того, чтобы восстановительно-ремонтные работы были выполнены в соответствии с требованиями, строительные материалы были качественные, а объемы работ соответствовали утвержденной смете.

Организация участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской Народных Республик и Запорожской, Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.