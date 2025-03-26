Подмосковные строители продолжают капремонт в детсадах и школах ДНР

Подмосковные строители продолжают оказывать помощь подшефному региону — Донецкой Народной Республике в восстановлении объектов социальной сферы. Так, строители выполняют капитальный ремонт в детских садах и школах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время в селе Безыменное ведется капитальный ремонт местного детского сада. На объекте трудятся 15 рабочих и одна единица техники. Строители выполняют следующие работы: устанавливают опалубку, усиливают внутренние стены, прокладывают внутреннюю канализацию и траншею под электрические трубы, заливают бетонные полы.

Также силами подрядной организации проводится капитальный ремонт здания Новоазовской школы № 2. На объекте работают 19 человек. Строители занимаются монтажом лежаков отопления в подвальных помещениях, а также изготовлением и грунтовкой труб для этих систем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.