Подмосковные строители делают капремонт ЦРБ в пос Тельманово в подшефном ДНР

В поселке Тельманово, подшефной Донецкой Народной Республики, в здании Центральной районной больницы на Садовом переулке, дом № 6, подмосковные строители проводят капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

На объекте уже вовсю трудится бригада из 18 рабочих и одной единицы техники.

В настоящее время строители ведут демонтажные работы.

Планируется, что работы на объекте завершатся уже к концу ноября 2025 года. После завершения работ жители Тельманово и окрестных районов получат доступ к современному медицинскому учреждению для лечения и работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.