Подмосковье стало лидером по расселению аварийного жилья в ЦФО

Московская область возглавила рейтинг округов по программе расселения ветхих домов — свыше 36,7 тысячи жителей получили новые квартиры взамен аварийных. Об этом сообщает Фонд развития территорий .

При этом совокупная площадь ликвидированного фонда в Подмосковье достигла 611,4 тыс. кв. м.

Следом в рейтинге идет Тульская область с показателем 176,5 тыс. кв. м и 8,8 тыс. переселенных граждан.

Тройку лидеров замыкает Владимирская область, где расселено 159,7 тыс. кв. м, но число участников программы здесь выше, чем в Тульской области, — 9,6 тыс. человек.

Всего же в Центральном федеральном округе с 2019 года более 114 тыс. человек справили новоселье, покинув аварийные дома. Общая площадь расселенного фонда превысила 1,9 млн кв. м, и это выше запланированных показателей.

Процесс ликвидации непригодного для жизни жилья в стране продолжается. С 2025 года эти мероприятия реализуются в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Расселение аварийного жилья — важная задача, направленная на повышение качества жизни людей. Фонд развития территорий под кураторством Минстроя России выступает оператором этой программы. Работа ведется с привлечением финансовой поддержки Фонда и в рамках программ, реализуемых регионами за счет собственных средств. Благодаря этому достигнуты значительные результаты. В частности, в Центральном федеральном округе с превышением плановых показателей с 2019 года из аварийных домов общей площадью свыше 1,9 млн кв. м. переехали 114,3 тыс. человек. Эта работа продолжается», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.