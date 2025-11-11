Почти 80 семей переедут из аварийных жилых домов в новостройку в Озерах

В Озерах округа Коломна заканчивается строительство нового многоквартирного дома в пять этажей специально для переселения семей из аварийного жилья. Дом возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в нем предусмотрено 7 подъездов, общая жилая площадь здания превышает 7,9 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для удобства будущих жильцов здание оснащают лифтами, вокруг создадут комфортную парковочную зону и обустроенную игровую площадку для детей.

«Для расселения жилых помещений в Озерах заключено 78 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в строящемся доме у застройщика. Уже подано 74 заявления о выдаче жилищного сертификата», — рассказала начальник отдела по учету и предоставлению жилья управления имущества и земельных отношений городского округа Коломна Татьяна Кафтанатий.

Подобные меры реализуются в рамках региональной программы Подмосковья по переселению граждан из ветхого жилья. Только за время действия программы в городском округе Коломна расселены жильцы сразу 5 опасных многоэтажек, а до конца 2029 года планируется освободить еще 50 аварийных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.