Почти 8 тыс квартир выдано детям-сиротам по программе губернатора в Подмосковье

С начала реализации программы губернатора в Московской области выдано около 8 тыс. квартир для сирот, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Подмосковье — единственный регион, где сертификат на жилье ребенок может получить с 18 лет, в то время как по всей стране условие для получения такого сертификата только с 23 лет. Благодаря сертификату у ребенка есть право выбрать квартиру в любом городском округе региона», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития региона отметили, что у ребенка по-прежнему остается выбор. Он может получить сертификат или же квартиру посредством выдачи ключей. В этом году планируется выдать более 670 сертификатов, а готовые квартиры получат около 100 детей. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено порядка 3,5 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.