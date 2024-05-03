В Подмосковье определили победителей конкурса «День добрых дел»

В Подмосковье подвели итоги конкурса «День добрых дел». В рамках конкурса жители региона делились фотографиями и видео своих добрых поступков в соцсетях. По итогам конкурса были определены самые популярные публикации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Победителем в номинации «Фотопубликации» стала Александра Аржаева из Люберец. Ее публикация, набравшая 660 лайков, посвящена озеленению области. Вместе с семьей Александра посадила деревья и цветы, внеся свой вклад в улучшение экологии региона.

Второе место заняла Ангелина Зайцева из Клина. Ее публикация о сдаче использованных пластиковых бутылок в пункты приема набрала 257 лайков. Третье место досталось Ивану Кузьминову из Щелкова. Он вместе с семьей собирает пластиковые крышки, средства от переработки которых направляются на помощь детям. Фотография Ивана набрала 114 лайков.

В номинации «Видеопубликации» первое место заняла Полина Комарова из Коломны. Ее ролик о помощи бездомным кошкам набрал более 2 300 лайков. Второе место досталось Алене Бушуевой из Орехово-Зуева. Она опубликовала видео своего сына, который заботится о животных. Публикация получила 366 лайков. Третье место заняла Виктория Бондаренко из Солнечногорска. Вместе со своей семьей она убрала территорию возле пожарного пруда. Видео получило 80 лайков.

Победители конкурса получили дипломы и памятные призы. Их работы стали ярким примером того, что даже маленькие добрые дела могут сделать мир лучше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.