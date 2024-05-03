Сертификаты на покупку жилья вручили переселенцам из аварийных домов в Жуковском

В Жуковском переселенцы из аварийных домов получили сертификаты на приобретение нового жилья в регионе. Документы вручил гражданам глава городского округа Борис Аубакиров, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Соглашения о предоставлении жилищных сертификатов заключены с жителями Жуковского, проживающими в аварийных домах по ул. Луч, ул. Клубная, ул. Серова, ул. Кирова и ул. Осипенко.

«Радует, что большинство из жителей, получивших сегодня сертификаты, хотят остаться в городе и ищут квартиры именно в Жуковском», — отметил глава городского округа.

С этого года в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 г. Всего в Подмосковье подано более 1,8 тысячи заявлений.

Данная мера поддержки имеет много плюсов: сертификат ускоряет переезд в новое жилье; собственникам не нужно ждать, когда построят жилье, а они могут сразу получить деньги на покупку; приобрести жилье можно в любом месте в Подмосковье. Можно улучшить свои жилищные условия: минимальный метраж составляет 33 кв. метра, а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать квартиру больше — не менее 33 кв. метров. По сертификату стоимость 1 кв. метра аварийного жилья — 130 185 тысяч рублей, а минимальная выплата составляет 4 296 105 рублей.

Всего в рамках нового этапа программы по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года, в городском округе Жуковский планируется переселить 1,7 тысячи человек. Общая площадь расселяемого жилого фонда составит 25,7 тыс. кв. метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.