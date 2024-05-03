У структуры Потанина изъяли землю в Подмосковье по решению суда

Арбитражный суд Подмосковья вынес решение об изъятии у структуры холдинга «Интеррос» Владимира Потанина порядка 85 га земли под Клином, сообщает РБК .

Ответчиком в данном судебном процессе выступала компания «Армада», входящая в «Интеррос». На балансе данной компании с 2018 года находятся земли в Подмосковье, которые постановил изъять суд. К делу еще привлекли ВЭБ.РФ.

Спор в отношении земельного участка в городском округе Клин длится с 2021 года. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) посчитало, что он используется с нарушением законодательства страны, а именно пересекается с землями лесного фонда, поэтому незаконно находится в собственности компании.

Рослесхоз обратился в суд, чтобы изъять землю из незаконного владения «Армады» и госкорпорации развития ВЭБ.РФ в пользу страны часть участка, которая входит в лесной фонд. Заседания по делу переносились, а его рассмотрение несколько раз приостанавливали по жалобе.

По доводам истца, границы участков, которые имеют статус земель сельхозназначения, наложились на лесные территории и должны быть изъяты, отметил гендиректор «Армады» Сергей Хворостяный.

В ходе разбирательства специалисты провели несколько экспертиз по ходатайствам обеих сторон. Площадь пересечения с землями лесного фонда составляет свыше 92% от всего участка компании.

Представитель Рослесхоза, пообещал предоставить сведения после вступления решения суда в законную силу. А гендиректор «Армады» добавил, что компания будет обжаловать решение и рассчитывает на пересмотр дела.