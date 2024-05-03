Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье 11 мая

В Подмосковье состоится II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Он пройдет с 11 мая по 16 июня. Художественным руководителем проекта выступает хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин. Главным организатором фестиваля является АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Фестиваль пройдет в 30 городских парках Подмосковья. Танцевальные команды из 55 городских округов представят свои выступления в Серпухове, Чехове, Подольске, Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Коломне, Егорьевске, Шатуре, Пушкине, Королеве, Раменском, Зарайске, Кашире, Красногорске, Одинцове, Домодедове, Видном, Люберцах, Орехово-Зуеве, Электростали, Ногинске, Дубне, Сергиевом Посаде, Щелкове, Балашихе, Реутове, Долгопрудном, Истре и Солнечногорске. Завершится фестиваль 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и церемонией награждения участников.

В состав жюри вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, художественный руководитель, хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель 4 сезона телешоу «Танцы» на ТНТ Виталий Уливанов. Ведущими концертов станут актер кино и телевидения Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.

Проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек с возрастом участников от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки, прошедшим предварительный дистанционный отбор.

Помимо выступлений конкурсантов зрители увидят концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Виталия Савченко, Виталия Уливанова, Алексея Мечетного, Брайана, Германа Рамазанова, сестер Михайлец, Пены, Софы, Евы Уваровой, Анастасии Чередниковой и Софьи Милютиной.

Подробная информация находится на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Партнер мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.