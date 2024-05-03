Молодая семья из Шаховской приобрела дом по госпрограмме

Виктория Подсекалина воспитывает двоих дочерей. Старшая 6-летняя Арина ходит в бассейн и на танцы. Насте всего 2 года, и она интересуется музыкой.

«Мы уже ходим на выступления Арины. Они танцевали в Доме культуры на День города и на День защитника Отечества. Настя не отстает от старшей сестры — вовсю танцует и поет песенки», — сказала Виктория.

Раньше семья ютилась в однокомнатной квартире вместе с родителями и братом. О подпрограмме им рассказала соседка. По словам Виктории, она сразу стала искать именно дом, а не квартиру.

«Дело в том, что Арина два года подряд загадывала желание жить в двухэтажном доме. Мечтала, чтобы у нее на втором этаже была комната. Она уже придумала, где будет там прятаться. А спрятаться есть где — в доме пять комнат. Одна игровая, другая гостиная и каждому по комнате», — рассказала Подсекалина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.