Плющиха, Новослободская, Патрики: где в Москве могла бы поселиться Долина

Долина, печально прославившаяся историей с квартирой в столичном районе Хамовники, недавно сообщила журналистам, что снимает жилплощадь, так как ей негде жить. Она добавила, что договор аренды заключен на долгий срок. Также исполнительница в скором будущем хочет выкупить эту недвижимость в собственность.

«В Москве вариантов много. Из центральных: Плющиха — вполне интересный район, если мы говорим, не только о районе, но и о домах, то район Новослободской улицы, улица Образцова. Там есть несколько объектов, интересных для нее тем, что там 4 шикарные школы, где могли бы учиться ее внуки. Еще в районе очень хорошая инфраструктура, большая парковая зона, также есть возможность взять в аренду гаражи. Или же для нее будет в приоритете доступность к ее студии, где она работает», — заявил Апрелев.

Он отметил, что также певица может обратить внимание на окрестности улицы Плющиха и Софийской набережной или на Патриаршие пруды — место весьма элитарное. Апрелев добавил, что в столице вариантов очень много.

