Долина снимает квартиру и не может пока купить собственное жилье

Народная артистка России Лариса Долина в разговоре с журналистами рассказала, что она и ее семья снимают жилье в аренду, сообщает РИА Новости .

По словам певицы, пока у них нет средств на покупку собственной квартиры, однако они арендуют ее на долгий срок и на хороших условиях. Долина выразила надежду, что в будущем сможет заработать и выкупить это жилье.

Одновременно артистка прокомментировала ситуацию вокруг пруда на ее участке в Московской области, заявив, что земля находится в ее собственности.

«Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на Долину поступила жалоба из-за возможных нарушений земельного законодательства в связи с прудом.

