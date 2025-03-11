Пять семей Лыткарина получили квартиры по программе переселения из ветхого жилья

В городском округе Лыткарино завершено строительство ЖК «Высокий Берег» на улице Набережной. В новый дом будут переселены жители аварийного дома № 6 на улице Набережной с последующим сносом аварийного дома, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новые квартиры получат 62 семьи. Количество комнат в предоставляемых квартирах соответствует количеству комнат в занимаемых квартирах в расселяемом доме. В квартирах выполнен косметический ремонт, установлена сантехника и газовая плита.

Сегодня ключи от новых благоустроенных жилых помещений получают жители пяти квартир аварийного дома. По мере готовности чистовой отделки оставшихся квартир, ключи получат остальные жители.

«В планах застройщика — дальнейшее освоение данной территории, которое будет включать в себя строительство второго корпуса ЖК «Высокий Берег» со встроенно-пристроенным детским садом, строительство комфортабельного паркинга в шаговой доступности от жилого комплекса, а также комплексное благоустройство прилегающей территории», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

С 2021 года в Лыткарине было переселено более 200 жителей ветхих домов, которые получили квартир в новостройках.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.