Пять семей из Долгопрудного получили сертификаты на приобретение жилья

Для пяти молодых семей Долгопрудного этот день начался с очень приятного события. 14 января в администрации округа им были торжественно вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поприветствовал семьи и поздравил с началом важного в их жизни этапа глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин.

«Поздравляю вас с таким замечательным событием. Свое жилье — это кардинально другое качество жизни, это так важно для семейного благополучия, семейной атмосферы. От себя хочу пожелать всем вам семейного взаимопонимания, любви, добра и мира», — сказал Роман Истомин.

Для уюта будущего дома участникам встречи также вручили ценные подарки, а детям — сладкие наборы. Счастливые обладатели жилищных сертификатов поблагодарили сотрудников администрации округа за помощь в оформлении всех необходимых документов.

Подобное мероприятие проводится в администрации Долгопрудного ежегодно в начале года. Возможность получить социальную выплату на приобретение жилья в Долгопрудном предоставляется в рамках реализации государственной программы «Жилище», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Финансирование программы осуществляется из трех источников: федерального, регионального и муниципального.

«Возраст участников должен быть до 35 лет. Выплата рассчитывается в зависимости от установленной стоимости квадратного метра жилья и количества членов семьи. Мы проводим полное сопровождение семьи, вплоть до момента приобретения жилья и регистрации прав на него», — пояснила начальник жилищного отдела администрации г. о. Долгопрудный Нина Панченко.

По вопросам реализации данной программы долгопрудненцы могут обращаться в жилищный отдел администрации по телефону: 8 (495) 576-63-62.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.