Петровский Дом культуры в округе Шатура отремонтируют в 2025 году

В округе Шатура в этом году будет отремонтирован Петровский Дом культуры. Для текущего ремонта объекта культуры по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья» выделены 20 млн рублей. Из них 10 миллионов — из бюджета Московской области и столько же — из бюджета муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В первую очередь, специалисты займутся восстановлением целостности оцинкованного покрытия по периметру кровли, что существенно продлит срок службы кровельного материала и предотвратит возможные утечки. Также будет восстановлена работа ливневых стоков, расположенных по боковым стенам здания. Это обеспечит надежный отвод воды и защитит фасады от негативного воздействия атмосферных осадков.

Косметический ремонт коснется не только зрительного зала, но и фойе, входной зоны и кружковых помещений. Здесь специалисты обновят стены, потолок, пол, а также займутся проводкой и заменой электрики и внутренних дверей. Ремонт отопительной системы, замена полов, установка зеркал в хореографическом зале также входят в план работ. Это позволит создать более комфортные условия для занятий. На сцене зрительного зала появится сценический линолеум.

Не менее важной частью проекта станет установка системы оповещения при аварийно-спасательных работах, что повысит уровень безопасности всех посетителей Дома культуры.

Помимо строительных работ, в зрительном зале будет обновлено звуковое оборудование. В обновленном сельском Доме культуры заменят акустические системы, микрофоны и радиосистемы. Также намечена дополнительная закупка светового оборудования, включая вращающие светодиодные головы, прожекторы и лазеры.

Завершить все работы планируют до конца декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.