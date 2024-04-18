сегодня в 18:01

Переселенцы из Пущина смогут отметить новоселье этой осенью

Специалисты подведомственной Главгосстройнадзору Московсковской области лаборатории проинспектировали ход строительства нового жилья для переселенцев в Пущино, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время строительная готовность двух корпусов составляет 80%. Строители монтируют фасады, устраивают внутренние инженерные системы, выполняют отделку квартир и мест общего пользования. В домах предусмотрено 200 квартир.

В микрорайоне «Д» городского округа Пущино в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» возводят многоквартирные дома для переселения граждан из аварийного жилья.

На придомовой территории установят детские игровые площадки, спортивные площадки с гимнастическим комплексом и разнообразными тренажерами, а также благоустроят зоны тихого отдыха.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.