Переселенцы из аварийного жилья Ногинска начали получать ключи от новых квартир

В Ногинске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», переселенцам из аварийных домов начали выдавать ключи от новых квартир. В новые многоэтажки переехали 102 семьи, об этом сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья.

В дома на улице Юбилейной совсем скоро ранее жившие в аварийном жилье люди переедут в комфортные и современные квартиры. Будет расселено более 4,5 тыс. кв.м аварийного жилого фонда.

Квартиры в новостройках получат жители домов № 226, 228, 230 по улице 3-го Интернационала, № 5 по улице 1-я Жуковская, а также № 23 по улице Советской Конституции.

«Для Подмосковья эта программа имеет огромное значение, и в целом в Богородском округе за 5 лет расселено более одной тысячи человек — 400 семей смогли переехать в новые квартиры. До конца года еще более 300 семей переедут в новостройки в городе Старая Купавна. Здесь мы завершаем строительство четырех домов на улицах Кирова и Чкалова», — отметил первый заместитель министра стройкомплекса региона Александр Туровский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.