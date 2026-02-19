Пенсионерку-скамщицу обязали вернуть долг за продажу жилья по схеме Долиной

Продавшая квартиру по схеме Долиной пенсионерка будет возвращать долг до 100 лет

Пенсионерку, которую признали вменяемой в момент продажи квартиры по «схеме Долиной», заставили вернуть материальные средства покупательнице жилья. Делать это она будет до 100 лет, сообщает Baza .

Три года назад Алена из Хабаровска приобрела двухкомнатную квартиру у 65-летней женщины за 3 млн рублей. Затем продавец заявила, что в момент сделки была под влиянием аферистов. Также она осталась без денег.

Девятый кассационный суд Владивостока признал пожилую женщину вменяемой, но квартиру все равно оставили за ней.

Покупательнице присудили возврат денег. Продавщица будет платить по 7 тыс. рублей в месяц. Весь долг она сможет вернуть только через 30 лет.

Алена отметила, что экс-владелица квартиры хочет объявить себя банкротом. Тогда она не будет платить и эту сумму.

Если пенсионерка объявит себя банкротом, покупательница останется без жилья и денег. При этом средства за двухкомнатную квартиру она по-прежнему платит. Также на иждивении у женщины находится ребенок-инвалид.

