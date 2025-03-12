Паркинг на 717 машино-мест строят в ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа

На территории жилого комплекса «Заречье Парк» в Одинцовском округе активными темпами ведется строительство многоуровневого паркинга на 717 машино-мест. Готовность объекта достигла 77%. Паркинг разместится в северной части жилого комплекса, возле домов третьей очереди строительства. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На стройплощадке объекта ежедневно работают 30 человек. Строители уже завершили монолитный каркас здания, каменную кладку и устройство кровли. В данный момент ведется остекление, монтаж инженерных систем, монтаж наружных инженерных сетей. В ближайшее время планируется приступить к земляным работам прилегающей территории, а с наступлением летнего сезона — к благоустройству.

Площадь девятиэтажного паркинга открытого типа составит более 21,4 тыс. кв. м. Для удобства перемещения в автостоянке оборудуют лестницы и два лифта. На въезде установят автоматические шлагбаумы, которые открываются специальной магнитной картой. На первом этаже расположится автомойка на 4 поста и мотосервис с помещением для мойки мототранспорта и ремонтной зоной на четыре поста. В здании появятся необходимые технические помещения, комнаты для хранения уборочной техники и пост охраны.

ЖК «Заречье Парк» находится в поселке Заречье Одинцовского округа, рядом с выездом на МКАД. В трех минутах езды находится Южный дублер Кутузовского проспекта, а в 10 минутах — станции метро «Озерная» и «Говорово». Для прогулок хорошо подойдет благоустроенный Мещерский парк, который располагается в нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса. Всего в рамках проекта построят пять жилых корпусов комфортной этажности с благоустроенными закрытыми дворами, магазинами и кафе на первых этажах домов. Осенью 2024 года в жилом комплексе открылась школа для 600 учеников. В данный момент завершается строительство поликлиники на 300 посещений в смену. В будущем здесь также появится детский сад для 210 воспитанников и еще один наземный паркинг на 498 машино-мест.

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