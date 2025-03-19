Панно с изображением памятника героям войны украсит здание гимназии Подмосковья

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск продолжаются работы по капитальному ремонту академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября. Строительная готовность составляет 40%, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время строители ведут фасадные и отделочные работы, продолжается монтаж инженерных коммуникаций. На объект уже доставили часть плитки для панно с изображением памятника Подольским курсантам. Оно украсит фасад гимназии», — уточняется в сообщении.

В рамках запланированных работ в гимназии заменят кровлю, обновят фасады и входные группы. Будет проведена замена всех инженерных систем, окон и дверей. отделка помещений. В классы установят новую мебель и современное оборудование.

В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ запланировано на август 2025 года. Учителя и ученики на время ремонта переехали в Классический и Инновационный корпуса гимназии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.