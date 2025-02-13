Панно на ДК «Радуга» в Сергиево-Посадском округе сохранят после капремонта

Строители приступили к штукатурке стен подвальных помещений, кладке кирпичных перегородок, устройству пола в спортивном и актовом залах. Одновременно на фасаде начался монтаж направляющих для утеплителя. Здесь есть важный момент: общественность Краснозаводска просила сохранить красивое фасадное мозаичное панно, на котором изображены рабочие в цехах главного градообразующего предприятия. Проектировщики учли пожелания старейшин.

Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Радуга» в г. Краснозаводск проводится в рамках региональной программы «Строительство социальной инфраструктуры». Ремонтные работы начались в декабре 2024 г. Ход работы проинспектировал депутат Московской областной думы Александр Легков. Директор ДК Богдана Фурман отметила, что при ремонте надо решить вопрос увеличения электрических мощностей здания. После открытия здесь появятся керамическая мастерская и кинозал.

«Мы уже договорились, что строители помогут нам оборудовать керамическую мастерскую. Очень много желающих среди местных жителей заниматься этим направлением. Установим печь, будем развиваться», — отмечает директор Дома культуры «Радуга» Богдана Фурман.

Пока Дом культуры на ремонте, творческая жизнь продолжается. Кружки и секции перевели в здание клуба «Красная гвоздика». Завершить ремонтные работы в ДК должны в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.