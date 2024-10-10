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Памятник водопроводу на улице Мира в Мытищах сняли с фундамента 10 октября

Памятник Мытищинскому водопроводу на улице Мира на круговом движении с улицей Юбилейной в Мытищах был снят с фундамента 10 октября, сообщили РИАМО в администрации городского округа.

Работы по демонтажу арт-объекта проводились ночью ввиду частичного перекрытия полос на круговом движении и во избежание заторов.

Ранее специалистами были проведены работы из-за подтопления дороги возле арт-объекта. Из-за особенностей конструкции памятника возникли проблемы с эксплуатацией систем водоотведения и проведением ремонта. Так, на месте расположения арт-объекта часто возникает необходимость дополнительного размещения перекачивающих насосов.

Подтопление было устранено. В администрации добавили, что фундамент памятника находится в аварийном состоянии. Это мешает эксплуатации систем водоотведения. Именно поэтому подняли вопрос о его реконструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.