сегодня в 13:33

Аварийная ситуация с водоотведением устранена в Мытищах

Специалисты ООО «Водопроводно-канализационные системы» провели ремонтные работы в связи с подтоплением участка дороги возле памятника Мытищинскому водопроводу на улице Мира на круговом движении с улицей Юбилейной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конструктивные особенности памятника, по мнению специалистов, затрудняют нормальную эксплуатацию систем водоотведения и проведение текущего ремонта. Расположение фундамента неоднократно приводило к перелому свода основания местного коллектора, что приводит к аварийным ситуациям.

По словам генерального директора ООК «ВКС» Арсения Панфилова, на месте расположения памятника зачастую возникает необходимость дополнительного размещения перекачивающих насосов и проведения аварийно-восстановительных работ.

Сегодняшняя нештатная ситуация устранена, но в связи с тем, что фундамент памятника находится в аварийном состоянии, а это в свою очередь осложняет эксплуатацию систем водоотведения, рассматривается вопрос о его реконструкции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.