Овчинский: в Южном Тушине монтируют инженерные системы в доме по реновации

Строители начали отделочные работы в доме для программы реновации в Северо-Западном административном округе, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Дом находится по адресу: ул. Сходненская, вл. 42.

«Общая площадь новостройки составит почти 8 тыс. кв. м. Она рассчитана на 85 квартир совокупной жилой площадью более 5,3 тыс. кв. м. Во дворе обустроим детскую площадку, зону для занятий спортом, а также пространство для отдыха. В районе есть вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности находится станция метро „Сходненская“, неподалеку — Химкинское водохранилище, поблизости расположены детские сады и школы, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры, а также медицинские учреждения для взрослых и детей. Сейчас строители выполняют отделочные работы, ведется монтаж инженерных систем», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики Москвы.

На первом этаже дома смогут открыться аптеки, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения. Также в подъезде оборудуют помещение для консьержа и колясочную.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40% энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.