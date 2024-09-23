Определены крупнейшие мегаполисы с наименьшей стоимостью загородной недвижимости

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Аналитики Домклик изучили объявления о продаже загородной недвижимости на начало сентября и выделили крупнейшие регионы России, где она стоит дешевле и дороже всего.

Лидером рейтинга крупнейших регионов за сентябрь с самым доступным загородным жильем стала Волгоградская область, где медианная стоимость квадратного метра загородного дома составила 44,1 тыс. рублей.

В топ-5 регионов с наиболее низкими ценами на загородную недвижимость также вошли Пермский край (50,7 тыс. рублей), Омская область (51,5 тыс.), Красноярский край (53,3 тыс.) и Челябинская область (53,9 тыс.).

Топ-10 крупнейших регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра загородной недвижимости. Данные Домклик на сентябрь 2024 года.

Регион Медианная стоимость кв. м загородного дома, тыс. руб Волгоградская область 44,1 Пермский край 50,7 Омская область 51,5 Красноярский край 53,3 Челябинская область 53,9 Республика Башкортостан 54,2 Самарская область 56,6 Свердловская область 58,0 Нижегородская область 58,2 Новосибирская область 60,5 Воронежская область 61,1 Ростовская область 66,4 Республика Татарстан 69,9 Московская область 78,7 Краснодарский край 81,8 Москва 126,4 Санкт-Петербург 132,3

Самые высокие цены на загородные дома, по данным Домклик, оказались в Санкт-Петербурге (132,3 тыс. рублей за «квадрат»), Москве (126,4 тыс.) и Краснодарском крае (81,8 тыс.).

Методика расчета

В исследовании для каждого региона, в состав которого входит город с миллионным населением, эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра загородного дома. Данные взяты из объявлений о продаже домов наДомклик, актуальные на сентябрь 2024 года.