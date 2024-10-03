Олег Гаджиев возглавит комитет по строительной политике Мособлдумы

В Мособлдуме в целом проголосовали за избрание Олега Гаджиева на должность председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, передает корреспондент РИАМО.

Ранее эту должность занимал Игорь Коханый — им было принято решение досрочно прекратить депутатские полномочия. Кандидатуру Олега Гаджиева предложила фракция «Единая Россия».

Ранее Олег Гаджиев возглавлял комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. С 21 октября комитет будет возглавлять депутат Максим Коркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по программе реновации в Подмосковье потенциально смогут переселять до 100 тыс. человек в год.

«Программа, которая позволит нам расселить гораздо большее количество жителей, уже реализуется в Москве. Здесь она называется реновация. У нас это КРТ, но, по сути, это реновация», — сказал Воробьев.