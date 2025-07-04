Андрей Булгаков провел выездную администрацию на щелковском предприятии

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел встречу с жителями в формате выездной администрации на предприятии «GRC». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С сотрудниками предприятия, которые являются жителями округа, обсудили актуальные вопросы из сферы ЖКХ, транспорта, благоустройства. Каждый мог задать волнующий вопрос.

Так, в ходе встречи прошло обсуждение транспортной доступности в Аксиньино. Андрей Булгаков рассказал, что до 1 сентября в деревне обустроят новую автобусную остановку, маршрут № 39 будет продлен. Прозвучала просьба о капитальном ремонте крыши спортзала в поселке Литвиново. Старт работ состоится уже этим летом, завершение — до 1 сентября. Обсудили и подтопление у Пятерочки» на улице Неделина, 2А. До конца лета там появится новая система водоотведения. Уже на следующей неделе специалисты приступят к работам. Также жители обратились с просьбой о проведении ремонта подъезда № 4 на Краснознаменской, 10а. Объект включили в план, до сентября работы будут выполнены.

«Каждый вопрос на контроле. Благодарю наших жителей за конструктивный диалог», — сказал Андрей Булгаков.

Предприятие GRC выполняет работы для металлургической и топливно-энергетической промышленностей, участвует в производстве морских и речных судов, принимает заказы оборонно-промышленного комплекса России. Также специализируется на производстве мобильных станков и выездном ремонте техники, осуществляя задачи по импортозамещению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.