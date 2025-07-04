В поселке Люберец завершают работы по благоустройству пешеходной зоны

В поселке Малаховка городского округа Люберцы завершаются работы по обустройству тротуара у дома культуры «Шахтер» на улице Пионерской. По просьбам жителей, поступившим во время выездной администрации, данный участок был включен в план ремонта и строительства тротуаров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Специалисты уже отсыпали основание из песка и щебня, установили бордюрный камень и уложили асфальт. Протяжённость тротуара составляет 78 метров, общая площадь — 164 квадратных метра. В планах — установка перильных ограждений и обустройство пешеходного перехода», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Обустроенная пешеходная зона создаст комфортные условия для жителей и гостей посёлка, делая прогулки и перемещения по району более удобными и безопасными.

Ранее в Малаховке была проведена реконструкция тротуара на улице Рельсовой, а также по просьбам жителей выполнен ремонт дорожного покрытия на Быковском шоссе — на участке от дома № 49 до дома № 52.

Всего в муниципалитете в рамках формирования комфортной городской среды дорожные службы завершили ремонт 15 участков тротуарной сети, а также обустройство шести тротуаров. Общая протяжённость работ на этих участках составила 5,347 километра, а площадь — более 11 000 квадратных метров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.