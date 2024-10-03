Депутат Коркин возглавит комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу

сегодня в 12:02

В Мособлдуме в целом проголосовали за избрание Максима Коркина председателем комитета регионального парламента по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, передает корреспондент РИАМО.

Кандидатура Максима Коркина была предложена фракцией «Единая Россия». Ранее он занимал должность зампреда комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.

В новую должность Максим Коркин вступит с 21 окт. 2024 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, необходимо все объяснять.