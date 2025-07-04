Более 1400 м старой теплосети заменят в Щелкове на Пролетарском проспекте

В городском округе Щелково рабочие продолжают проводить замену труб теплотрассы на Пролетарском проспекте — на сегодняшний день обновили уже 1200 метров. Сейчас специалисты ведут работы возле дома № 9 — здесь уже выкопали котлован, проложили новые соединения и установили новый трубопровод, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это одни из самых масштабных работ по модернизации старых коммуникаций в городском округе. Такое обновление позволит значительно снизить число аварийных ситуаций в зимний период, а также предотвратить отключение отопления для жителей Пролетарского проспекта.

В дальнейшем рабочим предстоит заменить ещё 240 метров трубопровода. После окончания работ по прокладке сетей территория будет приведена в порядок: здесь высадят газон и уложат новый асфальт.

Полное завершение работ запланировано на октябрь 2025 года.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.