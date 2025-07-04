В деревне Журавна под Зарайском модернизирована котельная

В преддверии зимних холодов котельная в деревне Журавна под Зарайском была оснащена новыми котлами, что гарантирует жителям надежный обогрев домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Теперь наши жители могут не беспокоиться о стабильности отопления», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Он подчеркнул, что около 600 жителей Журавны зависят от этой котельной. Ранее установленные котлы прослужили почти два десятка лет и морально устарели, перестав обеспечивать стабильную работу системы отопления. «Понимая важность подготовки инфраструктуры к зиме, мы приняли решение модернизировать оборудование», — добавил Петрущенко.

Замена устаревших котлов на современные агрегаты мощностью 1600 кВт была выполнена быстро и качественно благодаря эффективному взаимодействию между администрацией и специалистами коммунального хозяйства. Теперь система готова функционировать эффективно даже в самые сильные морозы.

Кроме того, новые котлы в предстоящем отопительном сезоне будут установлены еще в двух котельных: ПУ № 4 и «Дюймовочка». Модернизация котельной в Журавне стала важным шагом к обеспечению комфортных условий для жителей округа в зимний период.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.