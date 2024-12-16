Одно из зданий ансамбля домов Наркомата связи в Москве отремонтируют

Столичные специалисты капитально отремонтируют одно из зданий ансамбля жилых домов Наркомата связи на проспекте Мира (дом 11). Проект работ уже согласован, сообщается на сайте мэра Москвы.

Капремонт проведут в семиэтажном многоквартирном доме 1945 года постройки. Он относится к объектам культурного наследия.

В здании есть технический этаж и подвал. Специалисты восстановят инженерные коммуникации и приведут в порядок подъезды и фасады.

Так, проведут отделочные работы во всех пяти подъездах дома. Фасад очистят от краски и загрязнений, затем заново покрасят. Также восстановят отдельные участки плит перекрытия над подвалом. Ремонт проведут и в самом подвале.

В работе специалисты будут использовать современные технологии, чтобы восстановить архитектурные элементы. Благодаря такому подходу время проведения капремонта существенно сократится. Кроме того, новейшие технологии позволят выполнить работы качественно и на высоком уровне.

Ранее стало известно, что в Москве реконструируют развязку на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК. Проект работ уже утвержден.