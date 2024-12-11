Собянин: в Москве реконструируют развязку на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК

В столице утвердили проект реконструкции развязки на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Звенигородского шоссе. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин, о чем он сообщил в Telegram-канале .

«В рамках проекта построят и реконструируют порядка 2 км дорог, включая четыре новых съезда. Также в планах — строительство внеуличного пешеходного перехода через Звенигородское шоссе, обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок», — сказал Собянин.

Во время реализации проекта будет построен левоповоротный съезд с ТТК на Звенигородское шоссе длиной 300 м и 2–3 полосами в одном направлении. Правоповоротный съезд со Звенигородского шоссе на ТТК длиной 400 м будет иметь 1–2 полосы в одном направлении.

Левоповоротная эстакада длиной в 415 м и 1–2 полосами в одном направлении будет вести со Звенигородского шоссе на ТТК. Правоповоротный съезд с ТТК на Звенигородское шоссе построят в 2–3 полосы в одном направлении длиной 280 м.

Также будет проведено благоустройство прилегающей территории. В рамках проекта построят и реконструируют около 2 км дорог, включая 4 новых съезда.

«Также в планах строительство внеуличного пешеходного перехода через Звенигородское шоссе, обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок», — добавил Собянин.

Благодаря реализации проекта москвичи получат удобный способ добираться до делового центра «Москва-Сити», а также в целом улучшится транспортное обслуживание Пресненского района, где живут более 127 тыс. человек.