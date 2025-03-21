Общестроительные работы в рамках капремонта лицея № 3 Домодедова выполнены на 34%

«Количество рабочих на строительной площадке увеличено до 51 человека. Проводится предчистовая отделка: устройство каркаса под стекломагниевые панели, стяжка пола, штукатурка стен. Устройство инженерных систем выполнено на 26%», — рассказала в своем телеграм-канале глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Также продолжается обновление инженерных систем: монтируются новые канализационные и вентиляционные трубы, прокладываются сети электрики и пожарной сигнализации.

Помимо этого, параллельно идет демонтаж старых конструкций. Рабочие разбирают кровлю и меняют систему отопления на втором и третьем этажах.

Все работы идут строго по графику. Открытие здания лицея № 3 после капитального ремонта намечено на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.