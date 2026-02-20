Новый корпус поликлиники № 4 в Нахабине откроют в 2027 году

Строительство нового корпуса поликлиники № 4 возобновили на Институтской улице в Нахабине. Работы продолжила новая подрядная организация после расторжения предыдущего контракта. Открытие обновленного медучреждения запланировано на 2027 год.

Строительство было приостановлено из-за невыполнения обязательств прежним подрядчиком. Контракт с ним расторгли, и спустя 11 месяцев на площадку вышла новая бригада. Сейчас специалисты проводят монолитные работы: усиливают стены котлована, понижают уровень грунтовых вод и армируют подземную часть здания. На объекте задействованы 30 человек.

К июню планируется завершить монолитный этап и приступить к каменной кладке и возведению кровли. Все общестроительные работы рассчитывают закончить в 2026 году. В 2027 году строители выполнят чистовую отделку, установят оборудование и подготовят здание к открытию.

После ввода корпуса мощность поликлиники вырастет с 550 до 1080 посещений в смену. В новое здание переведут детское отделение с отдельным входом и дневным стационаром на 8 коек. Здесь разместят кабинеты компьютерной томографии и расширят возможности эндоскопических исследований — добавят колоноскопию, гастроскопию и бронхоскопию. В старом корпусе откроют отделения ревматологии и нефрологии, а также кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Оба здания соединят теплым переходом на уровне четвертого этажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.