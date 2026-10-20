Новогодняя аренда домов в Ленобласти подешевела на 4%

Средняя стоимость аренды загородного дома на Новый год в Ленинградской области снизилась до 31 тысячи рублей. В Петербурге она выросла на 10%, до 39,9 тысячи рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным «Авито Путешествий», средняя цена в Ленобласти на 4% ниже прошлогодней. Сервис «Суточно.ру» насчитывает в Петербурге и области более 3000 объектов для аренды.

«За среднюю стоимость можно арендовать небольшой дом площадью 30–50 квадратных метров для семьи или небольшой компании. Во многих из домов есть терраса, мангальная зона, баня, камин», — пояснил директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Среди бюджетных вариантов — дом в Малом Симагино за 13,8 тысячи рублей в новогоднюю ночь. В Песочном трехэтажный коттедж площадью 750 квадратных метров на 39 гостей стоит от 210 тысяч рублей.

Председатель правления Национальной палаты недвижимости Игорь Баярунас связал снижение цен с ростом предложения и падением спроса. По его оценке, дом на восемь человек на севере области с 30 декабря по 3 января можно снять в среднем за 80 тысяч рублей — на 15–20% дешевле прежнего.

Больше всего новогодних бронирований приходится на Выборг, Коробицыно, Токсово, Васильево и Васкелово. Арендаторы ищут дома с баней, чаном, купелью или бассейном, рядом с лесом, Финским заливом и зимними развлечениями.

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