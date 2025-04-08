Нотариус Аникеева рассказала о последствиях игнорирования «дачной амнистии»

Если проигнорировать «дачную амнистию», то возникнут серьезные последствия — потом регистрировать недвижимость придется через суд, заявила нотариус Московской области Ирина Аникеева, сообщает RT .

Владелец недвижимости, которая не внесена в ЕГРН, могут зарегистрировать ее в рамках «дачной амнистии», которая реализуется до 2031 года. Она распространяется на дома и дачи, возведенные на госземлях до мая 1998 г.

Владельцам таких построек предлагается зарегистрировать их в упрощенном порядке. В этих целях надо подать заявление в органы местного самоуправления, а те обратятся в Росреестр.

Аникеева уточнила, что постройками нельзя распоряжаться, если они не оформлены в собственность по всем правилам. Так, если не воспользоваться «дачной амнистией» до завершения программы, то потом регистрировать права на дом или дачу придется уже в судебном порядке.

Также людям, которые хотят приобрести такой участок, всегда стоит узнавать, правильно ли он оформлен. Иначе сделку могут признать недействительной.

«Дачная амнистия» позволяет гражданам зарегистрировать построенные до 14 мая 1998 г. отдельные виды недвижимости, которые не были оформлены правильно, в упрощенном порядке.

Ранее в Росреестре опровергли фейк о введении новых законов на хозпостройки с 1 марта. Согласно заявлению ведомства, новые налоги на них в РФ не вводили.