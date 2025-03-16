В Росреестре опровергли фейк о введении новых законов на хозпостройки с 1 марта

Новые налоги на хозяйственные постройки в РФ не вводили. Так в Росреестре прокомментировали заявления ряда СМИ о том, что с 1 марта в РФ появился допналог и штрафы на дачные хозяйственные постройки, среди которых бани, теплицы, душевые, туалеты на улице и другие объекты, сообщила пресс-служба проекта правительства России «Объясняем.РФ» в своем Telegram-канале .

Для владельцев такого имущества изменений нет. Налог будет начисляться только на капитальные постройки, которые необходимо вносить в базу Единого государственного реестра недвижимости.

При этом важно помнить, что, если дачная хозяйственная постройка внесена в ЕГРН, но имеет площадь менее 50 квадратных метров, налог за нее начислять не будут. Льготу можно использовать только для одного такого объекта.

Ранее Госдума РФ в двух чтениях одобрила законопроект, который расширяет действие «дачной амнистии» на хозпостройки и дома для нескольких семей. Их теперь можно зарегистрировать в упрощенной форме.